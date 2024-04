Contro il Palermo si gioca la panchina. Nesta scuote la Reggiana: «Ricompattiamoci e reagiamo»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Reggiana di Nesta pronta ad affrontare il Palermo al Renzo Barbera.

Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana, ha evidenziato la difficile situazione della sua squadra in una recente conferenza stampa. Dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali un pesante 4-0 in casa contro il Cosenza, Nesta ha sottolineato la necessità di ritrovare entusiasmo e coraggio di giocare, enfatizzando l’importanza di una reazione forte e unita agli errori.

La preparazione della Reggiana per la sfida imminente contro il Palermo si è focalizzata su un ritorno anticipato agli allenamenti per ricostruire lo spirito di squadra e l’autostima dei giocatori, elementi cruciali per affrontare una partita importante. Nesta ha manifestato una certa tranquillità riguardo all’ambiente che troveranno al Barbera, riferendosi all’esperienza già acquisita in stadi di alto livello, come quello di Bari.

Nonostante la pressione e le critiche, particolarmente in un anno difficile, Nesta rimane non offeso dalle reazioni dei tifosi, accettando le responsabilità e rimanendo concentrato sulla gestione della squadra fino all’ultimo giorno di competizione. Circa 300 tifosi granata sono attesi in Sicilia, un segno che, nonostante i recenti risultati negativi, il supporto per la squadra persiste.

Infine, Nesta ha riconosciuto i miglioramenti del Palermo sotto la guida di Mignani, notando come la squadra sia diventata più forte e coesa. Ha anche osservato che, nonostante il Palermo si stia preparando per i play-off, la squadra gioca bene e cerca attivamente di vincere, specialmente davanti al proprio pubblico. Questa partita rappresenta non solo una sfida sportiva ma anche un test di carattere per la Reggiana, che cerca di superare un momento particolarmente difficile della stagione.