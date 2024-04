Palermo, Mignani cerca i bomber di scorta

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Mignani a caccia di gol ma soprattutto a caccia di bomber di scorta.

Il Palermo sta attraversando un periodo di forma altalenante, soprattutto in attacco, dove le difficoltà sono state evidenziate dall’ultima prestazione incolore di Matteo Brunori contro il Parma. La squadra ha visto recentemente marcature da giocatori non tipicamente attesi a segnare, come Nedelcearu, Lund e Buttaro, mentre i principali attaccanti hanno faticato a lasciare il segno.

La necessità di blindare i play-off e il desiderio di competere per la promozione in Serie A richiedono un miglioramento significativo da parte dei giocatori chiave. Di Francesco, Segre e Soleri, che hanno avuto un impatto considerevole nei primi mesi del 2024, hanno visto una riduzione della loro incisività dovuta a cambiamenti tattici o scelte tecniche. Di Francesco ha segnato l’ultima volta il 2 marzo, Segre il 2 febbraio e Soleri il 10 febbraio, segnalando un digiuno prolungato che potrebbe pesare sulle loro prestazioni.

Mancuso, da parte sua, ha finalmente trovato più spazio sotto la guida di Mignani, segnando il suo quarto gol in campionato dopo un lungo periodo senza reti. Anche se ha subito alcuni intoppi, come una traversa a Cosenza e un salvataggio da parte del portiere avversario con il Parma, la sua presenza offensiva è in miglioramento, il che lo posiziona come un candidato per un ruolo da protagonista nei play-off.

Roberto Insigne, che ha vissuto una stagione deludente rispetto all’anno precedente, trova meno spazio nel nuovo schema tattico e dopo un infortunio. Con poche presenze sotto Corini e anche meno con Mignani, le partite rimanenti potrebbero essere cruciali per determinare il suo futuro nel club, nonostante un contratto che lo lega al Palermo fino al 2026. In generale, il Palermo ha bisogno che i suoi attaccanti principali tornino a mostrare la forma che avevano all’inizio dell’anno e contribuiscano concretamente agli obiettivi della squadra, mentre i giocatori come Mancuso e Insigne hanno l’opportunità di affermarsi e influenzare positivamente il finale di stagione.