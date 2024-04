Palermo-Reggiana, contro i granata 21 mesi fa la prima del City

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Reggiana, che 21 mesi fa si affrontarono al Barbera in Coppa Italia, per quella che fu la prima gara sotto la guida del City Football Group.

Il Palermo ha vissuto un periodo di notevole trasformazione sotto la guida del City Group, dimostrando come una gestione attenta possa portare una squadra a nuovi livelli di competitività. La partita contro la Reggiana, poco dopo l’acquisizione del club, fu un importante punto di partenza per questo nuovo corso, culminato con una vittoria 3-2 grazie a una memorabile tripletta di Brunori.

In questi 21 mesi, il Palermo ha visto una significativa evoluzione sia nella composizione della squadra sia nella sua prestazione sul campo. Di quella formazione iniziale, solo sei giocatori rimangono, tra cui il decisivo Brunori e il portiere Pigliacelli, sottolineando una politica di trasferimenti mirata e strategica. La squadra ha lavorato per stabilirsi solidamente in Serie B, e ora l’accesso ai playoff è quasi assicurato, nonostante le ambizioni di promozione diretta non si siano concretizzate quest’anno.

Il Palermo si appresta ad affrontare nuovamente la Reggiana in una partita che non solo rappresenta una rivincita simbolica di quella storica sfida post-acquisizione, ma anche un’opportunità per rafforzare la propria posizione in vista dei playoff. Ogni partita e ogni sessione di mercato sono visti come passaggi cruciali nella costruzione di una squadra che possa ambire non solo al ritorno in Serie A, ma anche a competere ad alti livelli. La proprietà ha mantenuto un approccio ambizioso, cercando di costruire una squadra equilibrata e competitiva, pronta a cogliere le opportunità che si presentano.