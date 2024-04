Corriere dello Sport: “Segre resta ancora fuori. Le probabili formazioni di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di domani tra Palermo e Reggiana.

Torna Ranocchia dopo un mese e mezzo, giocherà da interno accanto a Gomes. Buttaro in vantaggio su Segre per agire da ala al posto di Di Mariano, ballottaggio Ceccaroni-Nedelcearu per un ruolo da centrale.

PROBABILE FO0RMAZIONE PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro. Ranocchia, Gomes, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Ceccaroni, Stulac, Segre, Henderson, Coulibaly, Insigne, Soleri, Traorè. All.: Mignani.

L’infortunio di Sampirisi (stagione finita) apre una casella mancante in difesa, con Romagna favorito sull’acciaccato Szyminski per partire dall’inizio. Bianco torna dalla squalifica al posto di Cigarini.

PROBABILE FORMAZIONE REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Romagna, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo. A disp.: Sposito, Motta, Libutti, Szyminski, Pajac, Cigarini, Reinhart, Vido, Okwonkwo, A. Blanco, Pettinari, Antiste. All.: Nesta.