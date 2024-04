Corriere dello Sport: “Palermo, torna Ranocchia. Prende il posto di Henderson”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul ritorno di Ranocchia contro la Reggiana.

Il ritorno di Ranocchia nel momento cruciale della stagione potrebbe essere la mossa vincente per il Palermo. La sua presenza già positiva durante la stagione invernale dimostra che può essere decisivo per il miglioramento del team. Mignani, prudente, sembra voler mantenere la struttura difensiva a tre che ha portato stabilità alla squadra, integrando Ranocchia in un ruolo più offensivo come mezzala invece di Henderson. Questa scelta mira a aumentare l’efficacia dell’attacco senza sacrificare la solidità difensiva.

La posizione di mezzala permetterà a Ranocchia di essere più coinvolto nelle fasi di costruzione del gioco e di poter esprimere la sua qualità nei passaggi e nei tiri dalla media distanza, aumentando così le possibilità di segnare. In un momento in cui il Palermo necessita disperatamente di punti per consolidare la sua posizione nei playoff, l’incisività e la creatività di Ranocchia potrebbero essere cruciali per trasformare le occasioni in gol e ritrovare la fiducia in vista delle sfide decisive.