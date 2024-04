Corriere dello Sport: “Palermo, tutte vittorie. Svolta da completare”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo a caccia di una vittoria contro la Reggiana.

Dopo un periodo senza vittorie significative, il Palermo si trova ad un bivio importante, con la necessità di vincere contro la Reggiana per non solo guadagnare slancio per la fine della stagione, ma anche per consolidare una posizione vantaggiosa per i playoff. La strategia di Mignani si sta focalizzando su stabilizzare la squadra riducendo gli errori e le occasioni sprecate, ma la sfida ora è di trasformare questa stabilità in vittorie.

Il calendario non aiuta, presentando match contro squadre che, sebbene siano dietro in classifica, hanno molto da giocare e potrebbero rivelarsi avversari insidiosi. Il Palermo dovrà quindi dimostrare un salto di qualità mentale e saper capitalizzare gli episodi favorevoli durante le partite. La pressione è alta, ma una vittoria potrebbe non solo migliorare la morale ma anche garantire quasi matematicamente un posto nei play off, specialmente se accompagnata da risultati favorevoli in altri campi.