Cosenza, si pensa al riscatto dell’ex rosa Tutino: c’è tempo fino al 15 giugno. Le cifre

Come riportato da TifoCosenza.it, i Lupi stanno già pensando alla prossima stagione sportiva dopo la tranquilla salvezza guadagnata.

Se il club è riuscito in una stagione, per le ambizioni del club, praticamente perfetta, è anche e soprattutto merito dell’ex attaccante rosanero Gennaro Tutino. Il club, quindi, sta già pensando al futuro del centravanti, e per riscattare il cartellino del giocatore napoletano la cifra si aggira attorno ai 2 milioni di euro, fissata al momento della stipula del contratto di prestito. Il Cosenza ha tempo fino al 15 giugno prossimo. Oltre quella data se non ci sarà l’assegno firmato dal club di Via degli Stadi, il Parma sarà libero di avviare trattative con altri club.