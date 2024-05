Venezia, Pohjanpalo: «Se il Como va in Serie A ci faremo trovare pronti per i playoff»

Anche ieri pomeriggio Joel Pohjanpalo ha lasciato il segno. Il bomber finlandese ha realizzato una doppietta decisiva contro la Feralpisalò nella vittoria last-minute per 2 a 1 del Venezia, tenendo dunque vive le speranze di promozione diretta a discapito del Como. Il giocatore ha rilasciato le seguenti parole nel post-partita:

«Ci siamo assicurati il terzo posto ed era l’obiettivo primario. Poi il calcio è bello perchè è vario, dovremo andare a La Spezia a fare la nostra gara, poi se il Como riuscirà a vincere gli faremo i complimenti e ci faremo trovare pronti per i playoff. Rabbia post Catanzaro? Sicuramente è stato un peccato quanto accaduto, questo è il calcio, ci sono momenti in cui va bene e altri in cui va meno bene. Quanto alla partita contro la Feralpisalò, sono molto felice per la mia prestazione e per quella della squadra, il risultato del Como ci tiene in corsa per la promozione diretta. Il calcio è bello perchè può succedere ogni cosa, ho segnato due gol importanti, anche la Feralpi era costretta a vincere quindi la partita a un certo punto è diventata caotica. Ci siamo ritrovati io e Svoboda in campo aperto e lì la logica porta all’assist ma è stato bravo perchè è stato lucido, non era facile».