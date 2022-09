L’edizione odierna de “Il Sole 24 Ore” si sofferma sulla cessione dell’Hellas Verona.

Il gruppo finanziario statunitense Pacific Media Group prova ad accelerare per un ingresso azionario nell’Hellas Verona di Maurizio Setti. La società di investimento americana che da qualche mese sta studiando i dossier di diverse squadre italiane della serie A avrebbe sondato la possibilità di investire sul Verona qualche mese fa. In estate Pacific MediaGroup si sarebbe poi interessato anche alla Sampdoria per la quale è incorso un processo di vendita ma alla fine avrebbe confermato il proprio interesse per l’Hellas Verona.

Le trattative, secondo i Rumors, sarebbero in corso anche se lo stesso Setti tiene a precisare che “ al momento non è in corso nessun processo di vendita e non è arrivata alcuna offerta. Al di là della smentita negli ambienti finanziari si continua a scommettere sul futuro riassetto azionario del club giallo blu. Secondo i Rumors la valutazione della squadra sarebbe attorno ai 100 milioni di euro. Sul tavolo ci sarebbe il controllo del club giallo blu.