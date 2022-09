Dopo l’acquisto del Palermo, il City Football Group pensa ad espandersi ancora di più.

Come riportato dal quotidiano inglese “Daily Mirror” il gruppo britannico è vicino all’acquisizione di un’altra società calcistica, questa volta in Brasile. Il club in questione è l’Esporte Clube Bahia, con un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 196 milioni di euro.