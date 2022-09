L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla svolta al campionato attesa dopo il ritiro a Manchester.

Il fattore panchina. Quante volte l’ha detto, Corini: i cinque cambi possono essere fondamentali per cambiare le partite quando bisogna rimontare o per addormentarle con forze fresche quando si vince. Solo che finora, i subentranti, hanno prodotto poco.

Un solo gol, ininfluente ai fini del risultato realizzato da Segre, oggi titolare pressoché inamovibile – nella sfida persa contro l’Ascoli. Ecco perché il salto di qualità passa anche dalla panchina: da Soleri, da Vido, da Floriano e da Valente, che è tornato in gruppo e col Sudtirol ci sari, per dare una mano ai compagni anche a partita in corso