L’edizione odierna de “Il Quotidiano Nazionale” si sofferma su Mario Balotelli e titola: “Balotelli non sfonda al Sion: torna a gennaio? Il Cagliari lo vuole portare in una B già ‘stellare'”.

Mario ha avuto finora un minutaggio basso. Liverani vuole risolvere con lui il problema del gol. L’avventura di Mario Balotelli al Sion rischia di essere già ai titoli di coda: a mettere fine dopo poche settimane all’idillio con il club rossocrociato potrebbe essere infatti il Cagliari di Fabio Liverani che, alla ricerca di un attaccante in grado di risolvere il problema del gol, ha pensato a SuperMario. Per lui sarebbe il quarto ritorno in Italia dopo quelli dal City al Milan, dal Liverpool al Milan e dal Marsiglia al Brescia. Ma il Sion lo cederà, dopo avergli fatto una corte spietata l’estate scorsa ed avergli riservato un contratto importante soprattutto in relazione alla media della Super League svizzera? Il Cagliari ci prova.