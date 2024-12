“Soffre di continui giramenti di testa, sta molto male”: la stagione inizia con un DISASTRO | Dopo la Coppa Davis non si è ripreso

La stagione per l’atleta inizia con un disastro, terremoto nel mondo del tennis: “Soffre di continui giramenti di testa”

Probabilmente non un inizio di stagione che l’atleta si aspettava di vivere. Anzi, togliamo il “probabilmente” visto che è arrivata anche l’ufficialità dell’alzata della “bandiera bianca”.

Il tutto è avvenuto dopo la Coppa Davis che ha visto, ancora una volta, trionfare la nazionale azzurra che ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno.

Il tennista non parteciperà al prossimo torneo visto che, in questi giorni, non sta particolarmente bene. Ovvero? Continui giramenti di testa che lo hanno mandato in parte ko.

I medici, infatti, hanno preferito non rischiare e convincerlo a recuperare fisicamente invece che mettersi nuovamente in pista. Il motivo è dovuto ad un ritardo di preparazione che, adesso, l’atleta sta pagando.

Inizio di stagione da incubo, l’atleta alza ‘bandiera bianca’: non ci sarà

Niente torneo di esibizione, in quel di Macao, per Lorenzo Musetti. L’italiano sarebbe dovuto scendere in campo per partecipare ad una manifestazione per il 24 e 25 dicembre. Il motivo, come riportato in precedenza, è per un ritardo di preparazione che ora il nativo di Carrara sta pesantemente accusando. A rivelarlo ci ha pensato il suo allenatore, Simone Tartarini, che ha rilasciato una intervista ai microfoni di “OA Sport“. Sono stati giorni difficili per il classe 2002 in cui ha sofferto di continui e costanti giramenti di testa.

Dopo aver avuto un colloquio con il medico è stato deciso di non fare le valigie e di non partire. Il suo esordio è stato solamente posticipato. Nessun problema fisico, ma hanno preferito gestire questo tipo di situazione in un altro modo. Musetti, quindi, continuerà a svolgere il suo lavoro in palestra ed in campo per farsi trovare al meglio nei primi impegni ufficiali del nuovo anno. Gli stessi che conteranno per la classifica ATP dove si trova attualmente al 17mo posto.

Appuntamento rimandato, nessun problema fisico: svelate le prossime date

Per Musetti la stagione inizierà ufficialmente ad Hong Kong, per l’Atp 250, il 29 dicembre. Tra gli avversari dell’atleta toscano spicca il nome di Andrey Rublev. Oltre ai connazionali Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Il suo obiettivo, per il nuovo anno, è fin troppo chiaro: riuscire ad entrare tra i migliori 10 giocatori al mondo. Ci sarà sicuramente da lottare visto che è il pensiero di buona parte dei suoi colleghi che fanno parte di questo meraviglioso sport.

Anche perché, un altro suo pensiero che lo tormenta, è quello di mettere definitivamente alle spalle un 2024 tutt’altro che da ricordare. Avrà molte opportunità di rifarsi sulla terra battuta. Intanto la collaborazione con Corrado Barazzutti prosegue senza alcun tipo di sosta. I primi risultati, nella seconda parte della stagione di quest’anno, si sono visti eccome. Adesso, però, la parola chiave per il nuovo anno è una sola: ripartire.