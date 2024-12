Gds: “Palermo, tutto pronto per il Capodanno in piazza. Divieti e controlli fino all’alba”

Come riportato oggi dal Giornale di Sicilia, Palermo si prepara a salutare il 2024 con un grande evento musicale in piazza Politeama, che vedrà protagonista Biagio Antonacci. Le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza per garantire una serata di festa all’insegna della tranquillità.

Musica e ospiti speciali

Il concerto inizierà intorno alle 21:00 con la conduzione dei speaker di Radio Italia, Paoletta e Mauro Marino, che guideranno il pubblico tra esibizioni e cambi palco.

Ad aprire la serata sarà Mario Incudine, uno dei nomi di punta della musica siciliana, che renderà omaggio a grandi artisti come Domenico Modugno e Rosa Balistreri. Incudine ha dichiarato: “Chiudere l’anno a Palermo è un’emozione immensa, farlo insieme a Biagio Antonacci è un onore”.

Alle 22:15, salirà sul palco Biagio Antonacci, che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte con una selezione di brani dal suo ultimo album L’Inizio e i suoi successi più celebri, come Convivendo, Se fosse per sempre e Mi fai stare bene.

Dopo il brindisi collettivo insieme al sindaco Roberto Lagalla e a Radio Italia, la festa proseguirà con un dj set a cura di Paoletta, trasformando la piazza in una discoteca a cielo aperto.

Sicurezza e accessi controllati

Per l’evento sono attese 16.000 persone, il doppio rispetto allo scorso anno. Saranno presenti 250 uomini delle forze dell’ordine, supportati da 100 agenti della polizia municipale.

L’area sarà transennata e l’accesso consentito solo attraverso quattro varchi presidiati, con contapersone:

Via Dante

Via Libertà (principale)

Via Ruggero Settimo

Via Sant’Oliva

Sarà inoltre garantito un ingresso dedicato alle persone diversamente abili da via Turati, con un’area riservata accanto al palco.

Divieti e restrizioni

Un’ordinanza vieta l’introduzione nell’area di:

Ombrelli, caschi e bastoni

Armi, oggetti contundenti e bevande alcoliche

Lattine e bottiglie di vetro

Il sindaco Lagalla ha inoltre disposto il divieto di fuochi d’artificio, mortaretti e petardi fino al 2 gennaio, con sanzioni fino a 5.000 euro per i trasgressori.

Viabilità e trasporti

Dalle 7:00 di oggi sono attivi divieti di sosta nelle strade limitrofe, come piazza Castelnuovo, via Dante e via Paolo Paternostro, dove è stato invertito il senso di marcia.

Una festa per tutti

Organizzato dal Comune in collaborazione con Puntoeacapo e Gomad Concerti, l’evento unirà tradizione e modernità per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Biagio Antonacci promette emozioni e allegria, trasformando Palermo in un grande palcoscenico sotto le stelle per rendere l’arrivo del 2025 un momento indimenticabile.