LETTERA UFFICIALE DI SQUALIFICA: Jannik Sinner è completamente disgustato | Ecco il comunicato ATP

Tragedia sportiva per il numero uno del Ranking ATP, che ha ricevuto una lettera ufficiale di squalifica con conseguente comunicato.

Jannik Sinner ha vissuto un 2024 da sogno. Il ragazzo di San Candido infatti ha conquistato diversi trofei, entrando di diritto nella storia del tennis italiano, ma anche di quello mondiale. Il 23enne infatti non sembra avere rivali, e se riuscisse a mantenere anche in futuro questo livello, è possibile che per i prossimi anni il mondo delle racchetta abbia un solo padrone.

Detto ciò però questa fantastica annata è stata macchiata dall’ormai noto episodio riguardante il doping. Dopo essere risultato positivo ad una sostanza vietata, Sinner non è stato comunque squalificato, ma il ricorso della WADA ha riaperto tutto. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle news a dir poco clamorose.

Una lettera ufficiale di squalifica infatti è giunta da parte dell’ATP, e ha lasciato tutti senza parole, anche lo stesso tennista altoatesino, che è rimasto completamente disgustato da quanto accaduto. Adesso i suoi fan e tutto il mondo del tennis sono su tutte le furie.

Sinner, arriva la lettera ufficiale di squalifica

La decisione nei confronti di Sinner sul caso doping arriverà a febbraio prossimo. In attesa di questa però il 23enne sta continuando a ricevere diversi attacchi per la questione. E su tutti, ovviamente, ci sono quelli del collega Nick Kyrgios.

L’australiano, da poco tornato in campo dopo un lungo infortunio, invia continuamente frecciatine al collega. Ma adesso sembra che abbia superato addirittura il limite. Infatti le sue ultime offensive hanno fatto infuriare i tifosi e gli appassionati, i quali hanno inviato una lettera direttamente all’ATP, dove si chiede addirittura una squalifica nei suoi confronti.

”Disgustati, indignati e preoccupati”

“Con questo appello, gli sportivi che seguono e amano il tennis giocato, tifando nel rispetto delle regole e della concorrenza leale, chiedono all’Atp Tour di prendere una posizione formale e sostanziale nei confronti dei continui attacchi, diffamazioni e incitamenti all’odio esternati da Nick Kyrgios nei confronti di alcuni colleghi”.

Questo uno stralcio della lettera arrivata all’ATP, che è poi proseguita: ”Siamo disgustati, indignati e preoccupati per le irripetibili espressioni che Nick Kyrgios esprime, anche nel ricordo di atti violenti già avvenuti per mano di fanatici alimentati dall’odio”.