Scusatemi, dobbiamo rescindere il contratto | Hamilton lo comunica direttamente alla Ferrari: è un putiferio

Caos totale in casa ferrarista, con il pilota inglese che all’improvviso ha rescisso il suo contratto, lasciando tutti senza parole.

La stagione di Formula 1 è giunta al termine già da alcune settimane, e c’è già grande attesa per quella che verrà. In particolar modo in casa Ferrari c’è grande voglia di rimettersi in gioco. Il 2024 ha portato grande consapevolezza in quel di Maranello, nonostante non sia arrivato il successo nel Mondiale costruttori, sfumato per pochi punti in favore della McLaren.

Il Cavallino Rampante dunque sa di poter essere competitivo nel prossimo campionato, sia appunto per il titolo di squadra, ma anche per quello piloti. Ma la grande attesa che si respira per la rossa riguarda anche Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha preso il posto del partente Carlos Sainz, e si appresta a vivere la sua nuova esperienza con la Ferrari.

Tuttavia nelle scorse ore proprio un annuncio riguardante l’inglese ha lasciato tutti senza parole. Con grandissima sorpresa da parte di appassionati e addetti ai lavori, Hamilton ha rescisso improvvisamente il contratto, andando così a spezzare totalmente il sogno.

Hamilton rescinde il contratto

La firma di Lewis Hamilton in Ferrari cambierà molte cose per il forte pilota britannico. Una di queste riguarda gli sponsor. Fino ad ora infatti l’ex Mercedes era legato al marchio di bevanda energetica Monster, che gli faceva appunto da sponsor personale. Dopo l’approdo alla rossa però ciò non sarà più possibile.

La scuderia di Maranello infatti ha un accordo in essere con il brand Celsius, e di conseguenza Hamilton si vede costretto a sciogliere l’accordo con l’azienda nominata in precedenza. La rescissione di questo contratto dunque è imminente.

Non solo Hamilton, anche un altro grande pilota vicino alla clamorosa rescissione

Sulla stessa falsa riga del vincitore di sette mondiali di Formula 1 c’è anche Marc Marquez. Lo spagnolo è passato dalla Honda alla Ducati, e di conseguenza anche lui dovrà rescindere il suo contratto di sponsorizzazione con una casa di bevande energetiche.

Con l’approdo alla casa che sorge in Borgo Panigale infatti il sei volte vincitore della Moto GP dovrà sciogliere il suo accordo con la Red Bull, che ha già salutato nel corso di una recente intervista. Questione di soldi dunque, e non solo.