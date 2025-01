Dybala non dimentica Palermo. L’ex rosa fonda “La Favorita srl”, ecco di cosa si tratta

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è al centro dell’attenzione mediatica non solo per una stagione sportiva complicata, ma anche per le sue attività extracalcistiche rivelate da “dagospia.com”. L’argentino ha fondato La Favorita srl, società che gestisce diritti patrimoniali legati all’immagine di sportivi e personaggi dello spettacolo, il cui nome non è che un omaggio allo stadio di Palermo.

La società in questione ha per oggetto «l’acquisizione, lo sfruttamento e la gestione, sia a fini pubblicitari che commerciali, in Italia come all’estero, dei diritti patrimoniali legati all’immagine, al nome, alla voce e dei diritti di proprietà intellettuale di sportivi e personaggi dello spettacolo mediante l’utilizzo e l’impiego di qualunque mezzo e strumento (ivi inclusa l’intelligenza artificiale) ed attraverso qualsiasi modalità, nonché l’attività di assistenza nella stipula dei relativi contratti; la prestazione di servizi, management, consulenza, e tutte le attività connesse».

Oltre a ciò, Dybala ha investito nell’8% della Feel Good Plus srl, fondata dall’ex fisioterapista del Manchester City, Federico Genovesi, che ha lanciato una piattaforma per monitorare la salute muscoloscheletrica dei calciatori. Tra i membri del team della Feel Good Plus figura anche Tindaro Bongiovanni, legato al Palermo dal 2022. Queste iniziative evidenziano come Dybala guardi al futuro non solo come calciatore, ma anche come imprenditore, mantenendo vivi i legami con il suo passato a Palermo.