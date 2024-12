“Mio marito andava con Wanda Nara”: scandalo nello spogliatoio Inter | Tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza di casa

Non solo Mauro Icardi, Wanda Nara ha avuto una relazione con un altro ex calciatore: lo ha rivelato l’ex moglie

Nuovo episodio di una delle “telenovela” che stanno facendo molto rumore in questo periodo: ovvero quella riguardante Mauro Icardi e Wanda Nara. Non è affatto un mistero che i due non stiano più insieme e che i loro avvocati stanno lavorando intensamente per alcune questioni giudiziarie.

Dopo la pubblicazione delle chat private, da parte della showgirl televisiva, avute con l’ex calciatore e capitano dell’Inter, spunta un nuovo clamoroso colpo di scena che riguarda l’oramai ex coppia. Ovvero la rivelazione della ex moglie di un calciatore che, in passato, ha militato nei nerazzurri ed è stato anche compagno di squadra dell’argentino.

Cosa è successo in passato? A quanto pare la Nara ha avuto una relazione con proprio con l’ex marito della donna che ha vuotato il sacco. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha avuto con Jean Etchegoyen a “Mitre Live“.

Dettagli scioccanti e sconvolgenti quelli che sono accaduti alcuni anni fa e che si trovavano gelosamente custoditi. Adesso, però, la donna ha deciso di raccontare tutto quello che nessuno conosceva fino ad ora.

Wanda Nara, confermato tradimento con Mauro Icardi: ecco con chi

Non solo Mauro Icardi, anche Wanda Nara ha tradito il suo ex compagno. E lo ha fatto con quello che, all’epoca, era uno dei partner d’attacco del calciatore. A raccontare il tutto, per filo e per segno, ci ha pensato Simona Guateri. La donna è l’ex moglie di Keita Baldé. Proprio il senegalese sarebbe stato l’amante della Nara. Una prima conferma, a dire il vero, era stata rivelata nel corso di una intervista rilasciata a “Vanity Fair“.

Queste le parole della Guateri: “Il gossip lo lascio a chi ha costruito una carriera che non mi riguarda. Mi piacerebbe che si parlasse di me per il mio lavoro, quello inerente alla moda. Un 2024 per nulla facile con una separazione e due bambini piccoli da crescere. Figuriamoci farlo con una tempesta mediatica del genere. Non è questo quello che mi preoccupa. Ho sempre fatto un passo indietro rispetto alla carriera di mio marito. A differenza di molte che si espongono“.

Un chiaro riferimento, quello riportato in precedenza, a Wanda Nara. Il suo nome non lo ha mai fatto, ma è chiaro che si riferisse alla nativa di Buenos Aires. Sul tradimento ha dichiarato: “Mi sono sposata due anni fa sul lago di Como. Mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì. Dopo due mesi il marito della signora mi ha contattato dicendomi che c’era stato un incontro tra i nostri compagni“.

Il tutto proprio nella casa di Icardi e della Nara: “Con tanto di prove prese dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo“.