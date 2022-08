Nel post-partita di Bari-Palermo su Sky Sport sia Gianluca Di Marzio che Luca Marchegiani hanno analizzato la sfida tre due compagini finita 1-1.

Ecco le analisi:

Di Marzio: «Ci sono giocatori che hanno finalmente una chance in questo campionato, come Cheddira o come Valente che hanno segnato per la prima volta nella loro carriera in B. Bari e Palermo saranno protagonisti fino alla fine in questo campionato.

Marchegiani: «Sono d’accordo. Son due squadre che hanno giocato la partita ognuna con le proprie caratteristiche, nel primo tempo mi è piaciuto molto di più il Palermo. Nel secondo tempo il Bari è stato più aggressivo».