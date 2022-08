Eugenio Corini ha commentato il pari contro il Bari al San Nicola rilasciando le seguenti parole ai microfoni di “Sky Sport”:

«Abbiamo un pizzico di rammarico per non averla vinta e questo vuol dire che abbiamo fatto una prestazione di livello, siamo riusciti a mettere in difficoltà il Bari. è stata una partita aperta. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia tenuto anche in dieci, portiamo a casa un punto importante e una prestazione di grande livello. Questi ragazzi mi emozionano per lo spirito che mettono in campo, sono molto soddisfatto. Grande personalità? Si è vero, nonostante le difficoltà la squadra ha lottato, ha dimostrato di avere un’anima forte che ha ereditato risalendo dalla D fino alla B, su questo voglio costruire le basi di una grande squadra».