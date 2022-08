Eugenio Corini ha commentato il pari contro il Bari al San Nicola rilasciando le seguenti parole ai microfoni di “Sky Sport”:

«Complimenti al Bari per il terreno e lo stadio da serie A. Abbiamo lavorato sulla superiorità numerica soprattutto sulla fascia e in questo Broh è stato molto importante, mi è piaciuto molto lo spirito e la qualità vista in campo. In cosa dobbiamo migliorare? Faccio fatica a fare un appunto, sull’errore tecnico o tattico ci si lavora e si migliora. Abbiamo la consapevolezza che questa squadra va consolidata. Quando la squadra lavora in questo modo va solo accompagnata, i tifosi possono essere orgogliosi di questa squadra. Pigliacelli gioca in area? C’è sempre un rischio dopo le scelte, la voglia di correre c’è e se succederà un errore sarà parte di un percorso. C’è la volontà di fare qualcosa di bello insieme»