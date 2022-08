Nicola Valente è stato intervistato da “Sky Sport” al termine di Bari-Palermo:

«Primo gol in B? È una bella emozione soprattutto segnare per questi colori che ce li ho veramente dentro di me, abbiamo fatto qualcosa di spettacolare in questi due anni, e sono contento di aver fatto il primo gol in B con questa maglia, c’è del rammarico per non aver portato bottino pieno a casa, ma in questo stadio e contro questa squadra sono contento anche del pari. Ci sono rimasto male quando lo avevano annullato, ho visto di essere dietro. Sono contento che alla fine sia stato convalidato. Ringrazio Floriano per l’assist, ci capiamo al volo ormai. Si sta creando qualcosa di bello e importante. Corini è arrivato con le idee chiare e ha fatto capire che sull’insieme possiamo costruire qualcosa di importante»