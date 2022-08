Il tecnico del Bari Michele Mignani ha commentato il pareggio contro il Palermo ai microfoni di “Sky Sport”:

«Qualcosa è andata come doveva andare, qualcos’altro no. Nel primo tempo abbiamo preso diverse ripartenze che sono nate da errori nostri, in disimpegno, dobbiamo essere più bravi sotto quell’aspetto. Maita? Può fare anche il vertice basso, in questo momento preferisco utilizzarlo da mezzala, ti dà sostanza. Oggi hanno fatto bene entrambi, può fare giocare in ogni ruolo del centrocampo».