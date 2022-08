Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Bari.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoBari”:

«Mi è piaciuto il coraggio che abbiamo messo in campo, facendo un ottimo primo tempo. Non avevo cambi sui centrocampisti e sapevo che sulla lunghezza della partita avremmo pagato qualcosa in termini di lucidità. Il Bari ha forzato, ha attaccanti di qualità ma mi è piaciuto l’atteggiamento senza mai mancare nella fase d’attacco. Lo spettacolo per il pubblico c’è stato. Il Palermo ha lavorato bene negli ultimi anni. Abbiamo un’anima forte, con giocatori di grande ambizione. Mi fa piacere che i giocatori recepiscano i miei dettami. Rammarico? Se non fai 3-4 gol le partite non sono mai chiuse. Proteste sul gol di Cheddira? Il Bari è un’ottima squadra, ha dominato in C ed ha iniziato bene quest’anno. Disputeranno un’annata importante. Sul gol? Dal campo c’era la sensazione di un fallo su Damiani. Il Var ha deciso diversamente».