Termina 1-1 la gara tra Bari e Palermo. I rosanero vanno in vantaggio grazie al gol di Valente inizialmente non assegnato per fuorigioco, ma dopo l’intervento del Var viene convalidato. Nella ripresa i biancorossi appaiono più arrembanti rispetto alla prima frazione, tant’è che mettono in difficoltà i rosanero e trovano il gol del pari con Cheddira. La squadra di Corini ha mancato l’appuntamento con la vittoria per questa seconda giornata, ma si porta a casa un buon punto.