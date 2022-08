Intervenuto in mixed-zone Eugenio Corini ha parlato così del pareggio contro il Bari:

«È stata una buona partita dove le due squadre hanno giocato attaccandosi, penso sia stata godibile anche per i tanti tifosi sugli spalti. Fallo su Damiani? Accettiamo il verdetto del Var, ma la sensazione è stata quella del fallo. In difficoltà con i nuovi arrivi? Abbiamo la consapevolezza di avere una squadra di grande qualità e stiamo potenziando la rosa. Abbiamo creato le premesse per vincerla la partita, un pizzico di rammarico c’è, ma complessivamente il pareggio ci sta».