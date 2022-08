Intervenuto in mixed-zone Nicola Valente ha parlato così del pareggio contro il Bari:

«Sono contento, sarebbe stato più bello se avessimo vinto. Resta una serata da ricordare. Peccato davvero, perché potevamo fare risultato pieno. Secondo tempo poche energie? Nella ripresa sono venuti fuori loro, sono una squadra importante, ci siamo abbassati. Occasione dello 0-2? Matteo sa come fare i gol, se me la passava andava bene, ma mi fido di lui. Fuorigioco? Di solito in C non esultavo mai subito, prima guardavo il guardalinee, qui ho esultato subito perché ero sicuro della mia posizioneregolare. Differenza con Palermo di Baldini? Con Baldini avevamo creato uno spirito che ha portato il Palermo in B e sta andando avanti con l’aggiunta dei nuovi calciatori. Non ci sono vecchi e nuovi, ma dobbiamo amalgamarci tutti. Sgomitare con Di Mariano? In una squadra forte se non c’è concorrenza vuol dire che non è così forte. Ben vengano giocatori così importanti, alzano il livello della squadra»