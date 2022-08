Intervistato da “Sky Sport” Walid Cheddira ha parlato così dopo il pari contro il Palermo.

«Volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi nel nuovo stadio, non ci siamo riusciti ma l’importante è aver fatto una buona prestazione. Questo stadio quando si riempie è sempre un’emozione. Primo tempo? In campo ci sono anche gli avversari bisogna dare merito al Palermo, peccato non aver giocato bene nella prima frazione».