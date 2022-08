Partita intensa e ricca di emozioni al San Nicola di Bari tra Bari e Palermo che nella 2a giornata di Serie B si affrontano a viso aperto e già con grande agonismo. La sblocca il Palermo nel primo tempo con Nicola Valente che sfrutta perfettamente l’assist di Floriano e buca Caprile. Nella ripresa Cheddira pareggia i conti e i rosanero rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Marconi. Ecco le nostre pagelle del match.

PIGLIACELLI 6,5 – Rispetto alla partita contro il Perugia è molto più impegnato. Nel primo tempo si fa trovare pronto ma la vera grande parata della serata la conserva per l’inizio del secondo tempo quando si ritrova a pochi centimetri Maita ma con la mano destra compie un vero e proprio miracolo che salva il Palermo. Incolpevole sul gol di Cheddira che da pochi passi la butta dentro. Nel finale proprio su Cheddira salva il risultato con una parata non semplice.

BUTTARO 7 – Grande prestazione soprattutto nel primo tempo. Spinge costantemente sulla corsia di destra e detta sempre il passaggio con i movimenti senza palla. Anticipa spesso l’avversario ribaltando il fronte e salva anche un potenziale gol del Bari nel primo tempo.

NEDELCEARU 6 – La sua imponenza fisica si fa sentire in area di rigore. L’intesa con Marconi cresce e si nota anche dal perfetto posizionamento in quasi tutte le coperture difensive nel primo tempo. Quando si perde l’avversario, però, sono dolori e infatti nel secondo tempo si perde Cheddira in marcatura che da dentro l’area di rigore pareggia il risultato.

MARCONI 5,5 – Deve ancora prendere le misure col campionato. Si fa rispettare soprattutto a livello fisico nel primo tempo ma a volte è poco reattivo nelle letture difensive. Contro la velocità del Bari spesso va in difficoltà e arranca e infatti all’84’ si fa bruciare da Cheddira e viene espulso per fallo da ultimo uomo.

CRIVELLO 5,5 – Chiamato a sostituire un giovane come Sala sulla corsia di sinistra si fa rispettare, facendo leva sull’esperienza. Bravo nei raddoppi per aiutare i centrali e pulito anche nelle uscite. Non eccelle in fase offensiva ma rischia poco nel primo tempo, anche se nella ripresa sbaglia qualche passaggio di troppo.

BROH 7,5 – Prestazione superlativa per il centrocampista classe ’97 che gioca con grande personalità mettendo in campo qualità e quantità in entrambe le fasi. Nel primo tempo si mette in proprio con un Coast to Coast che spezza in due il Bari, pescando Floriano tutto solo davanti la porta.

DAMIANI 6 – Nel primo tempo è preciso e garantisce copertura ai rosanero. Nella ripresa comincia a sbagliare qualche passaggio di troppo e da una sua ingenuità, se pur il contatto con Antenucci sia dubbio, nasce il gol del pareggio del Bari.

ELIA 7 – Nel primo tempo sfiora il gol del vantaggio sfruttando un rimpallo favorevole in area di rigore ma deve fare i conti con la straordinaria risposta di Caprile. La sua presenza è sempre costante nelle azioni offensive del Palermo e anche in fase di copertura non fa mancare il suo apporto alla squadra.

FLORIANO 7 – La sua qualità sulla trequarti è ciò che serve al Palermo per far male al Bari. Corini lo conferma alle spalle di Brunori e lui è bravissimo a galleggiare tra le linee eludendo spesso la pressione. Si divora un gol nel primo tempo sullo splendido servizio di Broh ma poi si fa perdonare servendo l’assist vincente per il gol di Valente.

VALENTE 6,5 – Mostra sempre coraggio nel puntare l’avversario ma anche grande generosità nel recuperare e aiutare la squadra in fase difensiva. Sblocca il risultato nel primo tempo con un bel destro a giro che buca Caprile, il primo in campionato. Cala nel secondo tempo e lascia il posto a Pierozzi.

BRUNORI 6 – Prestazione sottotono per il bomber rosanero che prova a trovare lo spazio giusto per andare in porta ma non si trova nel posto giusto al momento giusto. La ghiotta occasione ce l’ha a pochi minuti dalla chiusura del primo tempo quando, sfruttando il movimento di Valente, si lancia verso la porta ma al momento del tiro trova la perfetta chiusura del difensore. Nel secondo tempo cala notevolmente e fa fatica a tornare dentro la partita.

PIEROZZI 6 – Entra in campo con grande voglia di mettersi in mostra. Si mette a disposizione dei compagni con grande corsa posizionandosi nel ruolo di ala destra del tridente offensivo. Non riesce, però, a trovare lo spunto vincente per creare i presupposti per il gol.

STOPPA s.v.

LANCINI s.v.

ALL. CORINI 7 – La sua mano si vede soprattutto nella personalità della squadra che entra in campo al San Nicola senza alcun timore reverenziale. Anche il suo intervento tattico è ben visibile e non a caso è proprio tatticamente che il Palermo mette sotto il Bari nel primo tempo. Trasmette anche il giusto carattere alla squadra e guadagna un buon punto su un campo difficile.

BARI: Caprile 6.5, Pucino 7, Di Cesare 6, Terranova 6.5, Ricci 6, Maita 6.5, Maiello 6, Folorunsho 6.5, Botta 7, Cheddira 7.5, Antenucci 7