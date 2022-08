Termina 1-1 la gara tra Bari e Palermo. I rosanero vanno in vantaggio grazie al gol di Valente inizialmente non assegnato per fuorigioco, ma dopo l’intervento del Var viene convalidato. Nella ripresa i biancorossi appaiono più arrembanti rispetto alla prima frazione, tant’è che mettono in difficoltà i rosanero e trovano il gol del pari con Cheddira. La squadra di Corini ha mancato l’appuntamento con la vittoria per questa seconda giornata, ma si porta a casa un buon punto.

Ecco la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Inizia il match al “San Nicola”. Rosanero in pressing sin dai primissimi minuti. Al 5‘ Antenucci si fa avanti entrando in area, bravo Buttaro ad anticiparlo. Al 6‘ Maita serve in profondità Cheddira, il calciatore salta il portiere avversario ma non conclude. Chance clamorosa per il Palermo al 7‘: Elia con un rimpallo si ritrova davanti la porta con la palla tra i piedi, calcia ma trova Caprile con il corpo ad opporsi. Al 14′ altra grande occasione per il Palermo con Broh che corre fino in area, prova il tap-in con Floriano, ma il numero 7 non si coordina bene e non colpisce palla a porta vuota. Il primo giallo della gara se lo becca Buttaro per fallo su Ricci.

Al 18′ Folorunsho direttamente da calcio di punizione sferra una rasoiata che termina di poco a lato della porta protetta da Pigliacelli. Al 20′ galletti ancora in avanti con Ricci che viene servito da Antenucci e da posizione defilata conclude in porta trovando però il portiere rosanero. Al 22′ Ricci serve in area Folorunsho che calcia in porta ma la palla finisce in angolo. Al 24′ Cooling Breack al San Nicola. Punizione in favore del Palermo al 31′: Valente alla battuta, il numero 30 calcia direttamente in porta ma la palla termina alta. Al 35′ Maita passa palla a Cheddira che si ritrova in mezzo all’area e calcia direttamente in porta: Pigliacelli si stende e blocca. Al 37′ il Palermo va a segno con Valente che servito da Floriano calcia in porta e non sbaglia, ma l’arbitro ferma il gioco per offside. Interviene il Var e GOOOOL PALERMO!!! La rete viene assegnata ai rosanero. Brivido per la retroguardia del Palermo al 43′: Cheddira si intrufola tra i due centrali del Palermo, sferra un pallonetto che poco non c’entra la porta. Al 45′ ci prova anche Antenucci per il Bari a concludere, ma la palla finisce tra i guantoni di Pigliacelli. Al 45’+2′ Brunori conquista un calcio d’angolo, alla battuta Valente che mette in mezzo ma la palla viene bloccata da Caprile. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Riprende la gara al San Nicola, in campo gli stessi 22 calciatori della prima frazione. Al 46′ subito in avanti il Bari con Maita che smarca tutti si porta al tiro ma arriva la grande risposta di Pigliacelli che mette in angolo. Al 48′ rosanero in avanti con Brunori che viene servito in area, ma Caprile esce e lo anticipa. Al 54′ ci prova Antenucci dal limite dell’area che calcia la spara alto. Cambio nel Bari al 55′: dentro Vicari fuori Terranova. Al 57′ il Bari in calcio d’angolo con Botta che mette in mezzo ma l’arbitro ferma il giorno per fallo in attacco. Al 60′ arriva un corner per i rosanero, alla battuta va Valente che passa corto per Floriano, passaggio ad Elia e cross in area ma la palla si perde. Il Bari effettua un cambio triplo: Cangiano per Botta; Galano per Folorunsho, Mallamo per Maita. Anche Corini effettua un campo al 66′ fuori Valente e al suo posto Pierozzi.

Angolo per il Bari al 68′: sugli sviluppi arriva la rete del pareggio di Cheddira, sporcato dalle polemiche dei rosanero su un presunto fallo di Antenucci. Il Var interviene analizzando l’episodio che ha visto il numero 7 biancorosso buttare giù Damiani, il gol viene convalidato. Secondo cooling break della sfida al 71′. Al 78′ Mallamo recupera palla a centrocampo, si porta in avanti, tenta la conclusione ma la palla finisce fuori. All’80‘ entra Stoppa nel Palermo ed esce Floriano. Ammonito anche Corini dalla panchina per proteste. All’84’ Marconi atterra Cheddira al limite dell’area causando un calcio di punizione. Camplone va a rivedere l’azione per rivalutare la sua scelta: confermato il calcio di punizione per i baresi, ma il cartellino per il difensore rosanero diventa rosso. Palermo in dieci. Sulla battuta per il Bari va Galano, ma la palla si infrange sulla barriera. Corini nel frattempo mette in campo Lancini al posto di Elia. Al 90′ Cheddira si presenta davanti Pigliacelli, il numero 11 calcia ma il portiere rosanero non si fa sorprendere. Intanto vengono segnalati sei minuti di recupero. Succede poco durante questi sei giri di lancette, Bari e Palermo si dividono la posta.

IL TABELLINO

BARI: 18 Caprile, 4 Maita (Dal 66′ Mallamo), 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta (Dal 66′ Cangiano), 11 Cheddira, 17 Maiello, 20 Terranova (Dal 55′ Vicari), 23 Vicari, 25 Pucino, 31 Ricci, 90 Folorunsho (Dal 66′ Galano). A disposizione: 1 Frattali, 9 D’Errico, 13 Gigliotti, 19 Galano, 23 Vicari, 30 Cetar, 44 Bosisio, 63 Bellomo, 74 Cangiano, 80 Benedetti, 93 Dorval, 99 Mallamo. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 6 Crivello, 7 Floriano (Dall’80’ Stoppa) (cap.), 9 Brunori, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente (Dal 66′ Pierozzi), 77 Elia (Dall’87’ Lancini). A disposizione: 1 Grotta,12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 10 Silipo, 11 Fella, 23 Doda, 39 Stoppa, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Camplone (Pescara). Assistenti: Vivenzi (Brescia) – Ranghetti (Chiari). Quarto Ufficiale: Galipò (Firenze). VAR: Chiffi (Padova). AVAR: Rocca (Catanzaro).

MARCATORI: Valente al 37′, Cheddira 68′

NOTE: ammoniti Buttaro, Maita, Valente. Di Cesare, Corini. Espulso Marconi.