“I tamponi che sono stati fatti al nord sono di più perché è stato diverso l’andamento dell’epidemia.

Tuttavia un maggior uso di tamponi, come ribadisco ormai da molto tempo, è necessario e lo sarà ancor di più nella fase 2 perché quando usciremo dalle nostre case, con mascherina e distanza sociale, il tampone sarà fondamentale per individuare i casi sospetti e bloccare gli eventuali contatti”. Queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ai microfoni di ” Rai Radio 1″ in merito all’emergenza Coronavirus. Di seguito il video delle dichiarazioni: