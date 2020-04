“Si tratta di contagi famigliari e nelle residenze per anziani , devo dire che l’elemento più importante è la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva. Ora i casi di notificati sono più vicini alla realtà rispetto a prima . Il virus è ancora uguale, non si sta modificando ed è lo stesso della Cina e della Germania, quello che è cambiato è il modo con cui riusciamo ad affrontare ogni singolo caso tempestivamente. Alcuni farmaci ci stanno dando dei buoni risultati come Remdesivir, che è un farmaco per l’Ebola, o idrossiclorochina e azitromicina”. Queste le parole del virologo, Fabrizio Pregliasco, rilasciate ai microfoni di “Mattino 5” in merito all’emergenza Coronavirus e i dati confortanti.