«Se ci saranno le possibilità allora si riprenderà, altrimenti verranno prese altre scelte. Questa situazione ci fa riflettere: qualcuno vuole fare causa ma questa situazione non dipende da nessuno quindi si dovrebbe far causa al Coronavirus». Queste le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, rilasciate ai microfoni di “Sportmediaset” in merito alla ripresa del campionato di Serie B.