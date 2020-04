L’Aic, Associazione italiana calciatori, non sembra voler riconfermare Damiano Tommasi come presidente. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, con ogni probabilità non gli verrà riconfermato il mandato. Per il futuro si pensa a Marco Tardelli, che potrebbe avere un ruolo maggiormente decisionale rispetto a Tommasi.