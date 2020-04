L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” due coppie in provincia di Mantova sono state fermate mentre andavano al lago, i 4 si sono giustificati dicendo di essere diplomatici. Ma quando i carabinieri hanno fatto notare che è tutto chiuso, i 4 hanno risposto di andare a fare una passeggiata. Per loro è scattata la multa e in più la denuncia.