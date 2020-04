L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it” a Napoli c’è stata una festa con fuochi d’artificio per omaggiare morti e detenuti. La festa si è svolta sabato sera tra Barra vecchio rione Santa Rosa e Ponticelli. Di seguito il video: