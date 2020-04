L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” ieri sono scattati i controlli delle forze dell’ordine e sono state denunciate 7 persone nel trapanese. A Salemi il titolare di un alimentare/ tabacchi è stato denunciato perchè stava dando abusivamente birre ai clienti. Gli stessi clienti sono stati sanzionati.