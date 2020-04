L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante non si arresta lo sbarco dei migranti. Infatti oggi secondo quanto riporta ” Siracusanews.it” sono arrivati 77 migranti dal Mali, tutti uomini, a Portopalo. Subito sono scattate le operazioni di primo soccorso e la sanificazione, sono state distribuite mascherine e c’è stato il controllo della febbre.