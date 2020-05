Intervistato da “La Sicilia”, Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, ha parlato della stagione che si avvia verso la conclusione dopo le decisioni dell’Assemblea di Lega Pro che dovranno essere ratificate dal Consiglio Federale: «Eravamo salvi a prescindere avendo un vantaggio di nove punti sul Bisceglie terzultimo. Per certi aspetti lo stop ci ha danneggiato perché le ultime otto giornate potevano proiettarci verso qualcosa di più grande, eravamo spediti verso i play off e chissà come avremmo concluso la stagione».