Dopo 60 giorni di quarantena due fidanzati si sono dati appuntamento sul confine Umbria-Marche, tra Forca di Presta e Castelluccio di Norcia: un abbraccio, un bacio e una foto per immortalare il momento e poi ognuno a casa propria in attesa del nuovo decreto governativo. Stando a quanto riferito da “Ansa.it”, quello tra Ilaria Cortellesi, marchigiana di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Nicolas Giordani, umbro di Preci (Perugia) – 25 anni entrambi – è un amore a prova di terremoto e coronavirus. “Dopo il sisma ci mancava soltanto l’emergenza sanitaria, la nostra relazione in questi anni è stata davvero messa a dura prova”, racconta all’ANSA Ilaria che studia Mediazione linguistica internazionale a La Sapienza di Roma, mentre il fidanzato lavora in un prosciuttificio del suo paese.