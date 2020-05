Vicenza, Reggina, Monza e Carpi promosse in Serie B? Blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi? Proposte che la Lega Pro ha partorito dall’assemblea dei club portandole in Consiglio Federale, il quale sarà chiamato a ratificarle oppure a respingerle, applicando altre soluzioni. I prossimi saranno giorni importanti per il futuro del calcio italiano che, nel frattempo, continua ad interrogarsi sulla possibilità di riprendere il campionato. Decisivo, in questo senso, il parere del Governo e del Comitato tecnico-scientifico che dovranno anche chiarire se ci sono i margini affinchè vengano rispettati i protocolli sanitari per tutelare la sicurezza degli atleti. Poi toccherà al Consiglio Federale stabilire come organizzare la ripresa, provando a mettere tutti d’accordo.

La Lega Serie A pesa per il 12%, la B per il 5%, la Lega Pro per il 17%, la Lega Nazionale Dilettanti per il 34%, i calciatori per il 20%, gli allenatori per il 10% e gli arbitri per il 2%. Da notare che, per quanto concerne la rappresentanza della Lega Pro figurano il Presidente Francesco Ghirelli, il numero uno del Südtirol Walter Baumgartner e l’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco. Anche da loro dipenderanno le scelte federali per la ripartenza del nostro calcio.