Va alla ricerca di un nuovo direttore sportivo il Catania, a caccia di un uomo che possa occuparsi delle manovre sul mercato della società etnea. Come si legge sul quotidiano La Sicilia, tra i primi nomi in lista per la poltrona di dirigente c’è quello di Guido Angelozzi. Attualmente allo Spezia, quello in Sicilia sarebbe un ritorno a casa per l’ex centrocampista.