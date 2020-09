Si chiude la telenovela Messi. Stando a quanto riferito da “Goal”, a mettere fine alle voci di un suo possibile addio al Barcellona è stata direttamente la pulce che ha annunciato tramite un video la volontà di rimanere ancora per questa stagione in maglia blaugrana. Evitando strascichi legali che avrebbero potuto rendere la separazione traumatica, dopo un lungo e vincente percorso insieme. Messi-Barcellona, la storia continua. Almeno per quest’altra stagione.

🚨 WORLD EXCLUSIVE 🚨



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐



Here’s what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc— Goal (@goal) September 4, 2020