E’ record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi al Coronavirus sono 337 (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico). Sono sei le persone che, sempre nelle ultime 24 ore, hanno perso la vita a causa del Coronavirus. I decessi in Lombardia, da quando è iniziata l’epidemia, sono 16.876. Aumentano guariti e dimessi (107). Complessivamente sono stati effettuati 1.671.516 tamponi. I guariti/dimessi sono complessivamente 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti. In terapia intensiva sono in 26 cioè uno in meno rispetto a ieri. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati ma che hanno sintomi meno gravi: sono 244 cioè 19 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nella provincia di Milano 144 casi (78 dei quali dentro il perimetro cittadino). La provincia di Bergamo ne conta 26, Brescia 36, Como 13, Cremona 7, Lecco 8, Lodi 1, Mantova 32, Monza e Brianza 33, Pavia 10, Sondrio 1, Varese 14.