Come di consueto, ecco l’aggiornamento quotidiano sull’andamento della diffusione del Coronavirus in Sicilia. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, sono 78 i nuovi casi di positività alla malattia (1.284 gli attuali positivi sull’isola, 32 in più rispetto a ieri). Aumenta sensibilmente anche il numero dei guariti (46 oggi), che salgono complessivamente a quota 2.993. Oggi, invece, non si segnalano decessi (fermi, nel complesso, a 288). La Regione Siciliana segnala che dei 78 casi positivi, si rilevano 6 migranti (4 a Pozzallo e 2 Siracusa). Nella giornata di ieri, erano stati registrati 54 casi di positività, 28 guariti e un decesso.