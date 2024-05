Si, ancora lui, sempre lui: Alvaro Morata in Serie A | Folle scambio di punte

Il centravanti spagnolo è pronto a tornare nel nostro campionato dopo una trattativa clamorosa che coinvolge un altro attaccante.

L’amore di Alvaro Morata nei confronti del nostro paese non lo scopriamo di certo oggi. Fin dalla prima esperienza alla Juventus infatti il canterano del Real Madrid ha fatto capire a chiare lettere di essersi trovato molto bene in Serie A e più nello specifico in Italia. Addirittura lo spagnolo ha messo su famiglia nella penisola, sposando la bella Alice Campello da cui ha avuto quattro figli.

Di conseguenza più o meno ad ogni estate il nome dell’attaccante viene riaccostato al nostro campionato. Dopo essere tornato ancora una volta a Torino qualche anno fa, vivendo un altro biennio con la casacca bianconera, il 31enne è tornato ai Colchoneros, dove ha disputato anche una grande stagione sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello numerico.

Ma come dicevamo il destino del calciatore sembra essere legato da un filo al bel paese, e questa volta potrebbe arrivare il terzo ritorno del classe 1992. Secondo le ultime indiscrezioni infatti Morata è pronto a rientrare in un clamoroso scambio di punte, che vede protagonista di questo affare un altro grande nome. Uno scenario incredibile quindi, che sta facendo impazzire i fan del calciatore e delle squadre coinvolte,

Affare clamoroso per il ritorno di Morata

Circola già da qualche settimana la notizia di una possibile e incredibile ritorno alla Juventus di Alvaro Morata. Il bomber, da sempre legato alla Vecchia Signora, avrebbe fatto capire le sue intenzioni al club, e addirittura sarebbe intenzionato a decurtarsi di parecchio l’ingaggio per far andare in porto la trattativa.

Dal canto suo la società bianconera apprezzerebbe volentieri l’amore del giocatore nei confronti del club, e ha già aperto al suo arrivo, progettando però uno scambio di attaccanti con l’Atletico Madrid. Moise Kean infatti dovrebbe fare il percorso inverso di Morata per chiudere l’affare.

Kean a Madrid con qualche mese di ritardo

Nella scorsa finestra di mercato invernale Kean era ormai ad un passo dal trasferimento nel club biancorosso. L’affare però è saltato all’ultimo secondo a causa di un infortunio che avrebbe tenuto ai box il classe 2000 per diverso tempo.

Questa volta però la situazione sarebbe ben diversa, e il giocatore si prepara a vestire sul serio la casacca dei Colchoneros. L’idea di un ritorno di Morata ha fatto saltar fuori questo scenario, che accontenterebbe un po‘ tutti.