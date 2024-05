Ragazzi me ne vado in Arabia Saudita: lascia l’Inter dopo aver vinto lo scudetto | È finita, così, all’improvviso

Destino svelato per il calciatore, che se ne va a percepire un lauto stipendio nel campionato arabo con un tricolore in più bacheca.

L’Inter ha concluso una stagione davvero eccezionale. Il club meneghino ha dominato in lungo e in largo il campionato appena andato in archivio, vincendo così un tricolore che è valso la seconda stella nella storia della società interista. Per capire quanto sia stato netto il divario dalle avversarie basti pensare al vantaggio di ben 19 punti sulla seconda classificata, il Milan.

Tutti al momento, dai tifosi alla società ai calciatori, si stanno gustando questo trionfo assoluto. Allo stesso tempo però si sta cominciando a pensare al futuro. Il club vuole garantire un avvenire roseo, e per questo motivo vuole continuare a programmare la rosa anche in chiave calciomercato. Dal canto loro poi anche i calciatori stanno cominciando a ragionare sul prossimo anno e sulla loro permanenza all’ombra della Madonnina.

Uno di questi però nelle scorse ore ha spiazzato tutti. Il giocatore infatti dopo aver conquistato il tricolore è deciso ad andarsene per trasferirsi in Arabia Saudita, dove lo aspetta uno stipendio da capogiro che la società interista non potrebbe assolutamente garantirgli. Un fulmine a ciel sereno dunque quello che ha colpito Appiano Gentile, e che sta facendo riflettere tutta la piazza e gli addetti ai lavori.

Un addio imprevisto in casa nerazzurra

La scorsa estate l’Inter per sostituire Romelu Lukaku aveva deciso di puntare su Marko Arnautovic, reduce da una grande stagione a Bologna. Acquistato per circa 10 milioni di euro però il calciatore austriaco non ha dato il contributo sperato dal Biscione, e ben presto è stato scavalcato nelle gerarchie da Marcus Thuram.

Per questa ragione dunque in estate il suo secondo soggiorno alla Pinetina potrebbe concludersi, e con uno scudetto in più in bacheca il calciatore avrebbe già dato l’ok per trasferirsi in Arabia Saudita. La società nerazzurra dunque guarda interessata, e spera di recuperare qualcosa in termini economici dal suo addio.

Inter, serve un altro attaccante

Con l’addio ormai sempre più probabile di Arnautovic, e quello assodato di Sanchez, il club nerazzurro oltre a Taremi dovrà prendere almeno un altro attaccante che vada a completare il reparto offensivo.

I nomi in questo senso come al solito si sprecano, e la speranza di mister Simone Inzaghi e di tutto l’ambiente è che il calciatore che andrà a puntellare l’attacco sia Gudmundsson.