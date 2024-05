Balotelli 4.0: quarta squadra diversa in Serie A | Firma ad agosto a parametro zero

Ennesimo ritorno nel nostro campionato per Super Mario, pronto a trasferirsi in un nuovo club per dire ancora la sua in Italia.

La Serie A 2023-24 si è conclusa, e manca solamente il recupero tra Atalanta e Fiorentina, che però vale veramente a poco (potrebbe concedere solamente il terzo posto alla Dea, che con un successo scavalcherebbe la Juventus), per mettere il sigillo definitivo alla stagione calcistica italiana.

Di conseguenza è tempo per i calciatori, i club e anche per i tifosi di andare in vacanza. In realtà però una volta che si conclude l’annata calcistica c’è un solo pensiero che passa per la testa di tutti e tre gli elementi nominati in precedenza, ovvero il calciomercato. Le società vogliono porre le basi per il futuro e rinforzare le proprie rose, i supporters sognano di poter accogliere dei grandi nomi, e i giocatori invece cercano di capire quale casacca indosseranno il prossimo anno.

Uno di quelli che pare aver deciso quale saranno i suoi colori tra qualche mese è Mario Balotelli. Il centravanti italiano a quanto pare è vicinissimo a fare ritorno in Serie A, dove ad attenderlo ci sarebbe la quarta squadra della sua carriera nel massimo campionato italiano. Super Mario è pronto ad accasarsi a titolo gratuito nel nuovo club, e dovrebbe firmare il contratto nei prossimi mesi.

Un nuovo inizio per Balotelli

Il contratto del numero 45 con l’Adana Demirspor scade alla fine del mese di giugno, e di conseguenza Balo sarà disponibile ad una nuova avventura. La sua intenzione però sarebbe proprio quella di tornare in Serie A.

Il suo agente Enzo Raiola infatti di recente ha affermato che il calciatore sarebbe molto felice di fare ritorno in Italia. Di conseguenza le voci sul suo conto hanno iniziato a muoversi in maniera molto importante, e il suo nome è stato accostato a diversi club.

Dove potrebbe giocare Super Mario?

Al momento sono diverse le opzioni che ci sarebbero per il futuro di Balotelli. La prima riguarda un suo trasferimento al Genoa, deciso a migliorare ancora la propria rosa. Un’altra invece è su un possibile approdo al Venezia nel caso in cui i lagunari approdassero in massima serie.

L’ultima indiscrezione, che è anche la più fattibile, vorrebbe Super Mario con la maglia del Como addosso. Il club è stato da poco promosso in A, e ha intenzione di fare grandi cose per il futuro.