Ben Yedder ricomincia dall’Italia: lo prendono a parametro zero per segnare una caterva di gol | Con lui in Europa

Grande colpo in arrivo per il club, che adesso sogna in grande per il futuro con l’attacco affidato al calciatore francese.

Il mercato è sempre più vicino alla sua apertura ufficiale, e le società stanno iniziando a guardarsi intorno per capire come potranno rafforzare le rispettive rose per essere quanto più possibile competitive il prossimo anno. In particolar modo nel nostro campionato i club, non avendo delle immense disponibilità economiche, guardano con grande attenzione anche a qualche possibile colpo a titolo gratuito.

Sono tanti i calciatori che si liberano a parametro zero a giugno, e tra questi ce ne sono diversi anche molto interessanti. Uno di loro è Wissam Ben Yedder. L’attaccante francese, che da anni continua a fare bene nel campionato transalpino (20 gol in 34 partite stagionali tra Ligue 1 e Coupe de France), a giugno andrà in scadenza di contratto con il Monaco, e le strade delle due parti si separeranno.

Come detto dunque il 33enne rimarrà svincolato in estate, e potrà accasarsi in qualsiasi squadra. In particolare però in Serie A, dove come abbiamo detto ci sono diversi club attenti a situazioni del genere, uno in particolare è intenzionato a prendere l’attaccante, per mettere a segno un colpo di peso nel reparto offensivo, il quale potrà far sognare la piazza verso una grande qualificazione europea.

Ecco dove giocherà Ben Yedder

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Torino è sulle tracce del centravanti franco-marocchino. I granata infatti vogliono sognare in grande per il prossimo anno, magari mettendo nel mirino una qualificazione all’Europa, e per questo motivo vogliono prendere dei profili di spessore per rafforzarsi.

Tra questi dunque c’è proprio il capitano del Monaco. Ben Yedder infatti si andrebbe a prendere la guida dell’attacco torinese, andando a formare con Duvan Zapata una coppia da sogno, che sta facendo già venire l’acquolina in bocca ai tifosi.

Il Torino deve sbrigarsi

Per mettere a segno il colpo però i granata dovranno fare in fretta, visto che di sicuro per il classe 1990 non mancheranno alternative per trovare squadra e continuare a giocare ad alti livelli.

In primis ci sarebbe la chance di rimanere il Ligue 1, dove diversi club lo prenderebbero volentieri, vista la sua grande vena realizzativa. Allo stesso modo poi non è da escludere nemmeno l’ipotesi Arabia Saudita, che gli concederebbe una pensione d’orata.