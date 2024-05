È (quasi) fatta: Tchaouna saluta la Salernitana ma resta in Serie A | Lo pagano meno di 10 milioni

Il calciatore lascia i granata dopo la retrocessione in B e resta nel massimo campionato, dove è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Con il calciomercato che sta per aprire i battenti, iniziano a farsi sempre più vive alcune discussioni e degli scenari particolari. Ad esempio per quanto riguarda alcuni club ci sarà quasi un cambiamento totale della rosa. E’ il caso di tutti quelli che sono retrocessi in una serie inferiore, e che dovranno cedere i principali calciatori presenti in squadra. In questo senso una delle società pronta a far partire i propri elementi migliori è la Salernitana.

I granata hanno vissuto una stagione davvero disastrosa, e in realtà è davvero molto difficile salvare qualcuno tra giocatori e dirigenza. Uno dei migliori però se vogliamo è stato Loum Tchaouna. L’attaccante francese di origini del Chad, appena 20enne, ha disputato una discreta annata. Con sei gol e quattro assist in 34 match tra Serie A e Coppa Italia il classe 2003 si è dimostrato uno dei principali giocatori dei campani.

Per questa ragione dunque trattenerlo anche il prossimo anno in serie cadetta sarà difficilissimo per la società di Danilo Iervolino. Questa possibilità in realtà è diventata ormai impossibile dopo che un club ha già trovato un accordo con il calciatore, ed ha deciso anche la cifra da mettere sul piatto per acquistarlo. L’affare ormai è praticamente fatto e a breve ci sarà anche l’ufficialità.

Ecco dove giocherà il giovane attaccante

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘Il Corriere dello Sport’, la Lazio è ormai ad un passo dal raggiungere un accordo con la Salernitana per prelevare il giovane attaccante Loum Tchaouna.

Il calciatore transalpino verrà ceduto ai biancocelesti per circa 10 milioni di euro. Una cifra importante per il club granata, che sarà fondamentale per creare un organico importante che permetta di tentare quanto prima la risalita in massima serie.

Un rinforzo molto gradito a Igor Tudor

Il tecnico laziale sarà molto contento di un innesto di questo tipo. Tchaouna è un elemento di corsa e sacrificio, oltre che dotato di una buona tecnica, e allo stesso tempo può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

Il ragazzo è infatti abile a giocare sia su entrambe le corsie offensive che in casi necessari anche come centravanti. Un colpo importante dunque per gli Aquilotti, considerando anche il fatto che il calciatore, appena 20enne, ha ampi margini di crescita.